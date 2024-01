“Ustedes no me dan de comer”: Maikel García ataca a los periodistas venezolanos tras fuertes críticas

Posteado en: Deportes, Titulares

El pelotero de los Tiburones de la Guaira, Maikel García, que también juega para los Kansas City Royals en la Major League Baseball (MLB), atacó duramente a los periodistas venezolanos tras las críticas que recibió luego de su celebración por el cuadrangular que le dio al lanzador Silvino Bracho.

lapatilla.com

En su cuenta en X el campocorto venezolano escribió que se iría a jugar en Dominicana, lugar en donde posiblemente no sería criticado por sus festejos.

“Yo tengo que jugar allá así nadie me critica y sale con lloradera periodistas comentaristas toditos… pero a mí no me importa ustedes no me dan de comer a mi”, escribió.

García en reiteradas ocasiones ha insistido que no va a cambiar su forma de jugar y ha advertido a sus rivales que se preparen para eso.