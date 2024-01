¿El principio del fin? La declaración de Djokovic sobre su futuro tras perder por primera vez en seis años en Australia

Posteado en: Deportes, Titulares

Luego de terminar con un invicto de 33 victorias consecutivas en el primer Grand Slam de la temporada, Nole se mostró muy autocrítico con toda la actuación que tuvo: “No he estado ni cerca de mi mejor nivel”

La cabeza de Novak Djokovic es prodigiosa. Ese aspecto es, tal vez, el punto más fuerte en un tenista que marcó la historia. Pero la pregunta que se instaló apenas cayó contundentemente en semifinales del Australian Open ante Jannik Sinner hablaba sobre su futuro. Una serie de interrogantes sobre un tenista de 36 años que sigue como número 1 del mundo y que llegó hasta las semifinales del primer Grand Slam del año. ¿Es el principio del fin de su reinado? La respuesta que se esperaba de un hombre como Nole, de convicciones firmes, no era dubitativa. Quizás aquejado por el golpe reciente dejó una rendija a las dudas. Pudo ser, también, un enfoque autocrítico para no volver a transitar por esto. Sólo él lo sabe.

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Por Infobae

“No lo sé”, expresó el hombre que llevaba seis años sin perder en el Australian Open desde aquella caída contra el coreano Hyeon Chung en 2018 cuando un periodista le preguntó si sentía que su hegemonía corría riesgo o si tan sólo había sido un “torneo más”. “Todavía tengo grandes esperanzas en otros Grand Slams y en los Juegos Olímpicos. Esto es solo el inicio de la temporada y no es la sensación a la que estoy acostumbrado porque la gran mayoría de mis temporadas han empezado con una victoria en Australia. Esta vez es un poco diferente, pero es lo que es. No he estado a mi nivel, pero no significa necesariamente que sea el principio del fin, ya sabes, como a algunos les gusta llamarlo. Pero, sí, vamos a ver qué pasa en el resto de la temporada”, aceptó en un tono ambiguo entre risas.

Esa última pregunta de la conferencia no fue casual, que buscaba un título simplemente. Djokovic había expresado a lo largo de su aparición ante los medios su preocupación por el mal nivel que sintió mostrar en todo el certamen. No fue solamente esta expresión la que dejó un semblante agridulce de un hombre que podría estar orgulloso de su vigencia. Una sola derrota no hará trastabillar su reinado. Sin embargo, Nole hizo un análisis más profundo de toda su estadía en el Australian Open: “Durante todo el torneo no he estado ni cerca de mi mejor nivel. Quizás el partido contra Mannarino fue genial, pero la mayoría de los partidos no he estado nada bien. No he jugado a la altura del nivel que suelo dar en Australia”.

Y aclaró sobre esos dos primeros desconcertantes sets contra Sinner en el partido que terminó con victoria para el italiano 6-1, 6-2, 6-7 y 6-3 en tres horas y media de acción sobre el Rod Laver Arena: “Evidentemente me sorprendió mi nivel de hoy porque no lo esperaba tan malo como en los dos primeros sets, aunque no me sentí yo mismo en la pista. Por todo esto se puede decir que las semifinales son un buen resultado, pero yo siempre espero lo mejor de mí mismo y no estaba destinado a darse hoy”.

Leer más en Infobae