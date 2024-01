Hillary Clinton habló sobre la polémica entre “Barbie” y los Oscar: ¿por qué causó tanta controversia?

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Hillary Clinton ofrece su apoyo a la directora de “Barbie” Greta Gerwig y a la estrella Margot Robbie tras su desaire en los Oscar .

El martes, la exitosa película obtuvo un total de ocho nominaciones al Premio de la Academia , incluida la de mejor película, pero Robbie no fue nominada a mejor actriz y Greta Gerwig no pasó el corte en la categoría de mejor director.

Por CBS News

Traducción libre de lapatilla.com

La decisión de dejar fuera al director y protagonista de la película más popular del año pasado ha sido ampliamente criticada en línea , y el exsecretario de Estado y candidato presidencial también intervino.

“Greta y Margot. Si bien puede doler ganar la taquilla pero no llevarse el oro a casa, sus millones de fanáticos las aman”, publicó Clinton en X el miércoles por la mañana. “Ambas son mucho más que Kenough. #HillaryBarbie”

