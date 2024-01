Canadá condena inhabilitación de María Corina Machado y pide implementar el Acuerdo de Barbados

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Canadá rechazó la inhabilitación política de María Corina Machado a manos de la administración de Nicolás Maduro y pidió implementar el Acuerdo de Barbados.

Por lapatilla.com

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el ministerio de Política Exterior de Canadá condenó “la decisión de la Corte Suprema de Venezuela de prohibir a la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, participar en las elecciones”.

En el mismo sentido, hicieron un llamado a la implementación del Acuerdo de Barbados y a elecciones libres y justas.

Canada condemns the decision of Venezuela’s Supreme Court to ban main opposition candidate Maria Corina Machado from participating in elections. We call for the implementation of the Barbados Agreement and free and fair elections.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) January 30, 2024