El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 1 de febrero de 2024

ARIES

Te ahogas en vasos con agua. Le das vuelta a lo mismo una y otra vez y al final no haces nada. Es hora de definir que deseas hacer. Se directo, conciso y sobretodo claro. Hay personas que se resistirán, pero no te compliques, ni te esfuerces demasiado en que entiendan, sino ceden el siguiente paso es excluirlas del asunto.

TAURO

Quieres un cambio pero actúas de la misma manera. Los astros conspiran a tu favor para que todo salga bien pero no pones de tu parte como deberías. Encuentros complicados con una persona que no está dispuesta a hacerte la vida fácil. Tu decides si no ignoras o lo enfrentas y pones los puntos sobre las ies.

GÉMINIS

Llevas meses trabajando con una meta firme y hoy es el día perfecto para comenzar a recoger lo que has sembrado. Otros confían en ti, pero tú al parecer no o por lo menos no lo suficiente. Vístete de seguridad y da un paso adelante, estás mucho más cerca de lo que crees.

CÁNCER

A veces te empeñas en lo que crees que es y no en lo que es. Hoy más que nunca debes ser realista y de ser necesario cambiar tu posición hacia ciertas personas o situaciones. Aceptar que no siempre estás en lo correcto es ser humilde y otros lo agradecerán a tal punto, que te ayudarán a abrir esas puertas que considerabas cerradas.

LEO

Actuar como líder es muy diferente a hacerlo como jefe. Y pensarás: ¿cuál es la diferencia? La hay y mucha. Ser jefe es hablar e imponer y ser líder es hablar y escuchar, tener empatía con quienes te siguen e inspirarlos a que te apoyen, hacerlos sentir parte de. Es hora de un cambio Leo, de ese líder que necesitas ser.

VIRGO

La vida no es una competencia. No tiene que ver que ser mejor que los demás, sino de superarte a ti mismo cada día. De ser mejor de lo que fuiste ayer. A veces vives en una angustia constante de porque los demás si y yo no. No puedes continuar así. Valora y celebra tus logros, porque tu vales y tus esfuerzos también.

LIBRA

La apariencia personal es la clave. Es importante verte bien. Aunque muchos insistan en que no es cierto, la realidad es que te respetan en base a cómo luces. Te arreglas bien y destacaras. Estas mal vestido y te ignorarán. A partir de hoy, aún cuando te de flojera, debes salir de tu zona de confort y arreglarte un poco más. No solo para lograr más respeto, sino para sentirte mejor con la imagen que refleja tu espejo.

ESCORPIO

Conversaciones con superiores que reconocen tu avance laboral. Te sientes satisfecho con tus logros y estás dispuesta a explorar que cuan más allá puedes llegar, aunque por hoy te detienes un rato y celebras tus resultados. Por otro lado, asumes nuevas deudas porque estás seguro de que puedes sostenerlas.

SAGITARIO

Revisa en tu interior que tanto deseas comprometerte. Si no sabes que hacer, dale tiempo al tiempo y todo se aclarará. No necesitas apresurarte ni encontrar respuestas de inmediato, porque no se trata de una carrera a ver quien llega primero y quien logra más. Deja que todo fluya.

CAPRICORNIO

Liberate, permite que aflore ese lado apasionado que, a veces, ni tú mismo te das cuenta que existe. Hoy es un día ideal para avanzar sin pensar en el futuro. Camina solo porque si, porque has creado un plan y estás seguro de lo que vendrá, pero sin preocuparte. Ve día a día, paso a paso. Si surgen obstáculos, después verás.

ACUARIO

Intentar hacer cambios podría conducirte a situaciones mas complicadas. Recurres a excusas sin sentido y hasta te pierdes en ellas o lo que es peor, te las crees. Puede que estés confundido y culpes a otros de lo que sucede y no es así, no seas injusto. Ante todo, la verdad.

PISCIS

Dos cabezas piensan mejor que una, así que no hay mejor momento para buscar ayuda que hoy. No puedes esperar más, alinea fuerzas y comienza lo que hasta ahora parece estancado. Cuando combinas tus ideas y conocimientos con alguna persona que sabe más, surgen ideas geniales y vemos puertas abiertas adonde pensamos que no las había. Eso si, abre la mente para que todo sea más fácil.