Tragedia en Florida: una avioneta se estrelló contra un estacionamiento de casas rodantes (VIDEOS)

En un trágico accidente aéreo, una avioneta cayó sobre un parque de casas móviles al este de la ciudad de Clearwater, Florida, dejando por lo menos tres personas muertas, según reporta el Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad, que atiende junto a otros organismos la emergencia.

Por Univisión

Inicialmente, las autoridades recibieron el reporte de un incendio alrededor de las 7:08 pm. A la misma vez, en el aeropuerto había un reporte de que una aeronave estaba teniendo una emergencia por una falla con el motor.

Hasta el momento, las autoridades están en la zona buscando a más posibles víctimas del incidente, dijo el jefe de policía Eric Gandy.

NEW: Footage shows firefighters and police responding to the scene of a small plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida. Fire officials say "several" people have been killed. https://t.co/8fyIcMTShN pic.twitter.com/bZZ9buhRxU

— ABC News (@ABC) February 2, 2024