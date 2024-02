El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 10 de febrero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Estés o no consciente de tus patrones de conducta, debes entender que eres el único que frena tu crecimiento, pero como no tiene sentido lamentarse por lo que has hecho o dejado de hacer, a partir de hoy haz los cambios necesarios.

Tauro

Estás más sensible que otros días. Reaccionas y explotas ante la más mínima provocación y quienes te rodean se resienten de tu actitud. No puedes permitirte que nada te saque de tu centro de paz, y mucho menos tu sacar a otros del suyo. Necesitas recuperar el control sobre ti mismo.

Géminis

No asumas compromisos basados en el entusiasmo. Esa emoción es pasajera y cuando ya no la tengas y te des cuenta de que quieres o necesitas algo diferente tus decisiones podrían pesarte. ¿El resultado? Terminarías soltando y dejarías de cumplir lo que prometiste.

Cáncer

Vives en una presión constante basada en “lo que tienes que hacer”, cuando lo que importa es lo “que quiero hacer”. Esta bien cumplir agendas, tener horarios, hábitos, rutinas y responsabilidades, es parte del día a día, pero lo que no está bien es obligarte a hacer lo que no quieres hacer.

Leo

Hoy estás un tanto desconectado y te cuesta expresar tus sentimientos, de hecho pueden surgir ciertos malos entendidos. Haz un esfuerzo extra e involucrarte un poco más, hazlo por el bien de tus relaciones personales. El amor en cualquiera de sus manifestaciones es como una planta, si no la riegas se marchita y muere.

Virgo

Ningún dolor sana de un día para otro. Necesitas trabajar un poco más en tu mundo interno, averiguar porque duele tanto situación o relación y descubrir cómo salir de ella, sin forzarte, porque lo que no fluye no es saludable. Sanar requiere tiempo, pero se puede lograr.

Libra

El temor a ser juzgado hace que sea más difícil decir lo que piensas con claridad y como consecuencia que los demás lo entiendan. Antes de exteriorizar tus sentimientos o pensamientos evalúa que dirás, crea un guion para que no olvides nada, repásalo varias veces en voz alta y cuando estes listo, exprésalo con seguridad y con la tranquilidad de que te quitaras un peso de encima.

Escorpio

Te conviertes en el anfitrión perfecto y organizas una reunión especial, en la que honras a tus invitados y propicias que se integren bien entre ellos. El grupo se entrega a la experiencia y juntos disfrutan un momento inolvidable. ¿La principal regla? Olvídense de celulares y redes sociales.

Sagitario

Arrastras heridas que te impiden vivir plenamente tu vida actual. Todo está en tu mente y solo tú puedes trabajar en dejar atrás esos recuerdos. No se trata de olvidar, porque quizá no lo hagas nunca, incluso, de hecho no puedes olvidar, porque quien olvida comete de nuevo el mismo error. Se trata de recordar sin dolor.

Capricornio

Eres fuerte y te demuestras una vez más lo mucho que haz crecido internamente. Vez el amor desde otro punto de vista, más simple y generoso y quieres vivirlo hoy, dando más de ti, pero sin expectativas y sin grandes exigencias. Consciente de que puedes controlar lo que das, pero no lo que otros dan.

Acuario

Perdónate a ti mismo por los errores que cometiste. Eras alguien diferente a quien eres hoy. Ahora tienes más experiencia, más sabiduría y estás más dispuesto a vivir la vida bajo nuevas bases. Todo pasa, todo se supera, pero sobre todo, siempre puedes hacerlo mejor.

Piscis

Hoy decides vivir la vida tal cual es y dejar de lado las preocupaciones. Disfrutas de momentos, que si bien no son inolvidables, te hacer sentir bien contigo mismo y satisfecho de quienes has elegido para que sean parte de tu vida.