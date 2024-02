The Wilson Center llevó a cabo discusión sobre perspectivas de elecciones en Venezuela y el papel de EEUU (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En una conversación sobre las perspectivas de elecciones en Venezuela este año y el papel de Estados Unidos, moderada por Leopoldo López, con palabras de apertura del Embajador Brownfield, palabras de clausura del expresidente Duque, y que contó también con la participación de Isabel Carlota Roby, abogada del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, se expuso como Venezuela se encuentra en una encrucijada, ya que el régimen autoritario liderado por Nicolás Maduro se resiste a la presión internacional para celebrar elecciones democráticas este año, tal y como se acordó en el Acuerdo de Barbados el pasado mes de octubre.

¿Qué dijeron los participantes?

Aunque el veredicto no fue unánime, la mayoría coincidió en que Maduro no tiene la menor intención de cumplir con sus compromisos y que las sanciones estadounidenses probablemente tendrán que ser reimpuestas. Es este escenario, los expertos también se refirieron al complejo futuro que se avecina y el rol que debe asumir la comunidad internacional.

– De acuerdo con William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y Colombia y ex subsecretario de Estado, Maduro nunca cumplirá con un acuerdo que se traduzca en su salida del poder y ya concluyó que permitir la candidatura de la líder unitaria, María Corina Machado, conduciría a ese resultado.Según Brownfield, a estas alturas Maduro solo estaría considerando tres opciones: “que la oposición escoja a otro candidato al que si le pueda ganar, permitir las elecciones pero para robárselas como ha hecho en el pasado, o cancelar el proceso electoral en su totalidad”. De acuerdo con el exembajador, el único camino es la reimposición de sanciones, una decisión que a su juicio se ha postergado demasiado, y enlistar a toda la comunidad internacional para que ejerzan presión y promuevan una salida democrática. Así mismo habló de dar apoyo irrestricto a la candidatura de Machado y brindar apoyo a la diáspora venezolana en el exterior para que puedan organizarse y participar en eventuales elecciones. Aunque Brownfield se abstuvo de catalogar al acuerdo de Barbados como un fracaso le dio una C como calificación no sin antes de insinuar mucha ingenuidad al ofrecer el levantamiento de sanciones a cambio de promesas de un régimen que se caracteriza por nunca cumplir.

– Para el expresidente colombiano Iván Duque, Maduro planea permanecer en el cargo a cualquier costo y llamó a volver a las políticas de presión total y aislamiento internacional que se ensayaron contra el régimen durante su gobierno y el de Trump. “Cada concesión que se le ha dado la ha usado para atacar a la oposición y ejecutar atrocidades contra los que se le oponen. Las sanciones deben imponerse de manera decisiva no solo contra el régimen sino contra su entorno”, dijo Duque tras insistir en que a Maduro ni siquiera se le debería permitir su participación en las elecciones por ser responsable de “crímenes contra la humanidad y narcotráfico”. Maduro, según el expresidente colombiano, lo que pretende es llevar adelante unas elecciones de papel y fraudulentas que lo legitimen en el poder. “Eso no se lo podemos permitir. No hay salidas fáciles. Pero sí una exigencia clara. Que se reimpongan las sanciones y se conozca a Machado como el rostro y la voz de la resistencia democrática en Venezuela”.

– Manuel Ventura, excanciller de Costa Rica y exmagistrado de la Corte Interamericana para los Derechos Humanos, fue enfático en que Maduro no saldrá del poder de manera voluntaria y que la inhabilitación contra Machado es ilegal y contraria a lo establecido por el sistema interamericano de justicia.

– Mark Fierstein, exasesor de seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Obama, arrancó defendiendo el papel que ha jugado la administración Biden al indicar que las elecciones primarias que permitieron la rotunda victoria de Machado fueron producto de esa intervención, y por ella también se logró la liberación de presos políticos y el mismo acuerdo de Barbados. Para el asesor, hay una pequeña ventana de oportunidad que debe ser respaldada y es la determinación de los venezolanos para participar en el proceso electoral y derrotar a Maduro. De igual manera, subrayó que Machado puede ser la mejor alternativa que tiene Maduro para negociar algún tipo de transición o inmunidad en vista de los múltiples procesos que enfrenta en Estados Unidos y la investigación de la Corte Internacional de Justicia.

