Cinco aviones de pasajeros volaron a velocidades asombrosas por el impulso de un extraño fenómeno

Pasajeros a bordo de vuelos comerciales vivieron una experiencia inédita el fin de semana en sus viajes luego de que vientos inusuales impulsaran sus aviones a velocidades superiores a los 1000 kilómetros por hora.

Por: La Nación

El vuelo 22 de Virgin Atlantic Airways, el vuelo 292 de British Airways, el vuelo 216 de British Airways, el vuelo 64 de United Airlines y el vuelo 120 de American Airlines alcanzaron velocidades de más de 1280 kilómetros por hora al viajar a lo largo de una corriente en chorro sobre el Atlántico, un flujo de aire relativamente fuerte e intenso, con cizalladura vertical y horizontal asociada, que se produce en las atmósfera.

El avión de American Airlines, que viajaba de Filadelfia a Doha, incluso alcanzó una velocidad de más de 1350 kilómetros por hora.

No, aircraft aren’t going “faster than the speed of sound” this week over the Atlantic, but they are getting a nice push from a particularly strong jet stream. https://t.co/tUBMgKLDGZ pic.twitter.com/eqimF18c1d

— Flightradar24 (@flightradar24) February 21, 2024