Ronald Acuña Jr. es el mejor pelotero de la actualidad, según MLB

Ronald Acuña Jr. volvió a brillar en 2023 al batir un hito histórico con más de 40 jonrones y 70 bases robadas, lo que le valió su primer premio al Jugador Más Valioso. Ahora, la liga lo reconoce encabezando la lista de los 100 mejores para 2024.

lapatilla.com

Ningún venezolano antes había alcanzado el primer puesto.

Acuña lideró diversas categorías ofensivas en 2023 y se destacó en el Juego de Estrellas. Sumó 149 carreras, 217 hits y un promedio de bateo de .416.

Otros siete criollos se clasifican, incluyendo a José Altuve en el puesto 22. Luis Arráez, bateador de oro de la Liga Nacional en 2023, figura en el puesto 43.

Pablo López es el único lanzador latinoamericano en la lista, en el lugar 56.

Los hermanos receptores William y Willson Contreras ocupan las posiciones 81 y 82, siendo la primera pareja de hermanos venezolanos en aparecer juntos.

Anthony Santander (86) y Gabriel Moreno (94) completan la participación criolla en este ranking previo a 2024.

