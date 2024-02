“Perdimos el Mundial ahí”: Juan Arango confesó cómo se escapó el boleto a Brasil 2014 (Videos)

Posteado en: Actualidad, Deportes

El exfutbolista venezolano Juan Arango habló sobre cómo la Vinotinto perdió el boleto al Mundial de Brasil 2014, cuando quedaban pocas fechas para el cierre de las eliminatorias.

Durante una entrevista en el podcast Escuela de Nada, Arango habló los costosos resultados contra Bolivia en La Paz y frente a Uruguay, en el Centro Total de Entretenimiento Cachamay, que acabaron con las esperanzas de asistir a la primera Copa del Mundo a nivel de selección mayor.

Asimismo, mencionó que en el duelo clave ante los “charrúas” salieron desesperados a ganar, pese a que contaban con el apoyo del público en casa.

“Nosotros perdimos la ida al Mundial en ese partido y con Uruguay. Yo siempre lo he dicho, en esos dos partidos perdimos el Mundial. Por que le llevamos tres puntos a Uruguay y descansaban, faltando cuatro o cinco jornadas y le llevabamos tres puntos. Si le ganabamos a Bolivia, que nos empataron a lo último y nos tocaba Uruguay en la siguiente jornada en casa”, comentó.

“Uruguay sabe jugar esos partidos, nosotros no. Porque le empatamos a Bolivia y le sacamos tres puntos a Uruguay faltando tres jornadas. Si estás jugando en casa, no salgas desesperado. Yo reconozco que salimos desesperados a ganar ese partido, para sacarle seis puntos, pero los uruguayos con su experiencia nos esperaron. Esperaron en alguna contra y nos clavaron el 1-0. Yo pienso que el Mundial lo perdimos ahí”, agregó.

La “Zurda de Oro” señaló que la inmadurez de los jugadores y las ansias de querer el triunfo, fueron lo que terminaron con el sueño en ese momento.

“Fue desesperación de nosotros, para mí fue inmadurez de no saber manejar ese partido de nosotros los jugadores, por querer tener esas ansias de querer ganar el partido como sea y lo perdimos”, expresó.

Juan Arango también habló sobre el peso del pasaporte para los futbolistas venezolanos y reiteró que sólo cambiará cuando se consiga un objetivo importante.

“Yo pienso que todavía sigue pesando el pasaporte. Aunque tenemos muchos jugadores fuera, si todavía no llegamos por ejemplo a una final de Copa Libertadores, si no llegamos a un Mundial, y si no estamos bien fuertes en las categorías inferiores de los equipos en Venezuela, va a seguir pesando el pasaporte. Porque no has ganado nada”, explicó.

Por otro lado, el “Capi” insistió en que los agentes venezolanos deben apoyar en primer lugar a los futbolistas, debido a que algunos pueden tener otras metas principales

“Ahorita hay bastantes agentes venezolanos, pero hay que ver si los agentes quieren ayudar al jugador o primero quieren su bolsillo y después ayudar a los jugadores. Para mí creo que lo más importante es el jugador y después ellos”, cerró.