Destapan supuesto plan de Petro para aferrarse al poder: “No tiene la más mínima intención de terminar su periodo en cuatro años”

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa habló con Vicky en Semana. En el marco del análisis que hizo de la inseguridad en la capital, el exmandatario volvió a poner de manifiesto la posibilidad de que, en 2026, el presidente Gustavo Petro busque los métodos para seguir en el poder.

“A él le gusta mucho el show internacional, ojalá yo me quede como un loquito equivocado. Soy petrólogo, lo conozco hace muchos años, he leído sus libros muchas veces y él no tiene la más mínima intención de terminar su periodo en cuatro años”, aseguró.

Cuando Peñalosa fue consultado por la manera en que el presidente Petro buscaría quedarse en el poder en el año 2026, cuando termine su periodo, Peñalosa dijo que la fórmula es la presión en las calles para desautorizar la legitimidad de las instituciones. “Él genera un desorden tan grande que es posible que diga que es necesario poner restricciones a las libertades democráticas”, señaló.

“Él es el primer interesado en generar desorden; quiero que escuchen los discursos de Petro desde el primer día, permanentemente dice que hay que ir a la calle”, insistió el exalcalde de Bogotá, quien de paso dijo que el mandatario sabe que quienes lo apoyan para salir a las calles suelen ser, en muchas ocasiones, personas muy violentas. “Dentro de la Constitución no tiene posibilidades, ni el Congreso la va a juzgar a eso, no creo que las candidatas a la Fiscalía representen una amenaza”, señaló Peñalosa, a quien se le preguntó entonces cuál sería la vía y respondió que con un modelo muy parecido al de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien desconoce las instituciones y se ha sostenido en el poder.

“Tenemos que estar alerta, ojalá yo me equivoque y prefiero quedar como un loquito. ¿Por qué no ha condenado Petro nunca las violaciones flagrantes de la democracia, de Maduro, como inhabilitar a (María) Corina Machado?, ¿por qué no lo condena? Pues porque tiene en mente hacer exactamente lo mismo o parecido”, aseveró Peñalosa.

