Luis Manuel Aguana: El Plan B Constituyente

A mi juicio fueron desestimadas las declaraciones de la Dra. Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada Emérita del TSJ, quien luego de explicar detallada y excepcionalmente -como solo lo puede hacer ella en su condición de expresidente de la Sala Penal de ese Alto Tribunal- el porqué María Corina Machado (MCM) NO ESTÁ INHABILITADA para ejercer sus derechos políticos en Venezuela, la candidata, o mejor aún, los venezolanos, todavía tenemos una salida constitucional al atropello del régimen de Nicolás Maduro Moros, que se ha empeñado en decidir quienes deberían ser sus oponentes en las elecciones de 2024:

“… Vamos al supuesto que tú planteas (no dejan inscribir a MCM porque está “inhabilitada”) llega el momento de la inscripción en el Consejo Nacional Electoral, vamos a inscribirnos como candidato a Presidente, bueno entonces no la dejan inscribir, este Consejo Nacional Electoral, pensamos que deberá ser así a menos que un milagro suceda, y tengamos un Consejo Nacional Electoral que no dependa del Ejecutivo, y no la dejan inscribir. ¿Entonces allí se terminó todo? ¡Noooo! No se terminó todo. La Constitución tiene todavía, aunque parezca mentira, otra salida. Todavía queda otra salida, ¿de qué? De respeto a la voluntad de la gente, de respeto a la voluntad ciudadana. ¿Cuál es esa salida? La convocatoria a una Constituyente. Porque la gente se expresó el 22 de octubre cuando eligieron un candidato único, y se dijo que era MCM…” (ver Entrevista con el periodista Enler García, Programa Tiene Sentido #104, Constituyente, ¿el Plan B de Maria Corina?, en https://youtu.be/9HX- aSGeL3Y?t=2855)

Pero más allá de explicar que esa sería realmente una salida posible para llegar al final de la gesta de MCM, que no puede ser otro que la salida definitiva del régimen, la Dra. Mármol le precisa a los venezolanos, que la inhabilitación de MCM no es solo el atropello a los derechos políticos de la candidata, sino de los derechos de los más de 2 millones de venezolanos los que votamos por ella, teniendo en sus manos el liderazgo suficiente para conducir a los venezolanos a la convocatoria Constituyente de las manos del pueblo, de insistir el régimen en no permitir su participación en la elección presidencial,

“Porque no es a MCM, a quien se le está impidiendo el ejercicio de sus derechos políticos solamente. No es eso solamente. Se le está impidiendo a todos los ciudadanos que fueron a una elección primaria y dijeron esta es la candidata. No es solamente la candidata la agraviada, fueron los venezolanos quienes votamos, que estamos siendo burlados en nuestro ejercicio de la voluntad de elegir al candidato. Entonces como eso es así lo que yo pienso que debe hacer MCM, es voltearse y decirle a la gente, a quienes votamos por ella, bueno, entonces vayamos a una Constituyente. Debemos ir a una Constituyente para hacer valer esa voluntad que ya expresamos de una manera multitudinaria con más de 2 millones de votos…” (ver Entrevista con el periodista Enler García, Programa Tiene Sentido #104, Constituyente, ¿el Plan B de Maria Corina?, en https://youtu.be/9HX- aSGeL3Y?t=3128).

Y aquí no se trata de decirle a la candidata o su equipo de dirección que hacer, o de revelar ninguna estrategia que ella tenga prevista realizar en su condición de líder electa de la oposición venezolana, en el momento que el régimen le tranque definitivamente las puertas a la elección. Es simplemente expresar una salida natural, pacífica, electoral y constitucional, sustentada en la voluntad popular que existe en la Constitución y que se conforma como una solución partiendo del espíritu del Constituyente de 1999, quien plasmo en la Constitución el derecho a la participación política de los venezolanos en los asuntos políticos que le conciernen de manera directa, sin la intermediación de los poderes públicos. En otras palabras, la Dra. Mármol solo recordó que eso está allí para todo el mundo, pero en especial para aquellos llamados a dirigir los destinos de la Nación.

Pero, ¿cómo debería realizarse esa Constituyente? Ya eso no sería materia de una respuesta de la Magistrada Emérita, más allá de lo que dicta la Constitución, sino de la dirigencia política, y depende del momento político que corresponda. Como explique hace casi dos años, la respuesta a esa pregunta es y ha sido dinámica en todos estos años, y en consecuencia diferente para cada momento político que hemos tenido en Venezuela (les recomiendo mis artículos titulados “Notas acerca de cómo haremos una Constituyente”, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2022/03/notas-acerca-de-como- haremos-una.html y “Breves notas acerca del “cómo” Constituyente”, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2022/04/breves-notas-acerca- del-como.html).

Pero lo importante ahora es resaltar el “qué”, como lo ha hecho muy acertadamente la Dra. Mármol. Si todos acordamos que esa puede ser una salida consensuada, el “como” se adecuará al momento político que estemos viviendo para ese momento, utilizando todas las ventajas con las que se cuenten para hacerlo.

Pero hay algo aquí que hay que rescatar de la declaración de la Dra. Mármol: los atropellados en nuestros derechos políticos hemos sido los 2,4 millones de venezolanos que escogimos un candidato, sin importar quién haya sido. Y creo que es la obligación de ese candidato no ignorar ese hecho político fundamental.

MCM efectivamente es la indiscutible líder opositora, respaldada por el voto popular. Ese liderazgo se hace más evidente cuando muchos de esos votos fueron producto del contundente rechazo de la dirigencia política de los partidos que, hasta la elección de MCM, habían dirigido desacertadamente la oposición frente al régimen. Eso la legítima delante de cualquier pretensión del régimen de desconocerla. Y la imposibilidad de que ese hecho se ignore, ha sido refrendado por el inmenso apoyo recibido de la Comunidad Internacional. Pero eso trae consigo una gran responsabilidad.

Tal vez ella no desearía que exista un Plan B si el régimen insiste tercamente en ignorar al pueblo opositor. Y menos aún, un plan que implique una Constituyente. Tal vez quisiera que todo fluyera con normalidad y el régimen acepte negociar “su salida” frente a la cruda realidad de que ya perdieron todo el apoyo interno de la población. Pero las cosas en política no se centran en lo que idealmente desea un liderazgo frente a una realidad imposible de ignorar: estamos enfrentados a una mafia criminal que ha decidido pasarle por encima a todo para quedarse. No se puede mirar para otro lado frente a eso.

El hecho de que un referente moral del país como la Dra. Blanca Rosa Mármol de León sugiera un camino constitucional diferente frente a esa realidad, debería ser ponderado y estudiado. El régimen ha demostrado una debilidad estructural, no solo atropellando nuestros derechos políticos, sino huyendo hacia delante como demuestra la prisión y supuesta confesión -que nadie les creerá- de Rocío San Miguel y su familia, la expulsión del país de la representación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, o simplemente yendo a las elecciones presidenciales sin MCM.

Eso y mucho más podrán hacer desde el régimen para atornillarse en el poder. Pero lo que no podrán hacer es ignorar que se les convoque al país para hacer respetar la soberanía popular. Allí no valdrán las “inhabilitaciones” de opositores, ni los subterfugios electorales del CNE, o los gritos desaforados de los personeros del régimen en contra de la candidata, porque no sería solo MCM, somos la mayoría de los venezolanos. O salimos todos, o no sale ninguno, Diego Arria, dixit…

