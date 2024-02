El divertido momento que protagonizó Pedro Pascal al recibir premio a mejor actor: “Estoy un poco ebrio”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La histriónico discurso de la estrella de “The Last Of Us” terminó con Margot Robbie exclamando “lo amo” desde las mesas de los invitados

En una noche llena de emociones, Pedro Pascal se convirtió en la gran sorpresa de los SAG Awards 2024 al alzarse con el premio a la Mejor interpretación masculina por su papel en The Last of Us, superando a favoritos como Brian Cox y Kieran Culkin por Succession. El actor chileno, visiblemente emocionado y con algunas copas de más, divirtió a la audiencia ofreciendo uno de los discursos más memorables y genuinos de la ceremonia.

Por Infobae

La edición de este año de los SAG Awards nos regaló uno de los momentos más inesperados de la noche. Con un discurso cargado de humor, Pascal admitió haber brindado un poco más de la cuenta antes de la ceremonia, lo que generó risas y aplausos del público. “Esto está mal, por varias razones. Estoy un poco ebrio. Pensé que podía emborracharme”, dijo entre risas, sugiriendo que no esperaba ganar el premio.

“Y gracias, HBO… cielos Louise, estoy haciendo el ridículo”, añadió. Al borde de las lágrimas, el expresivo actor gritó enérgicamente “¡Muchas gracias por esto!” que encendió la ovación del público. Visiblemente conmovido, el actor dedicó el premio a sus colegas y a los nominados de la terna, de los que dijo no recordar “ninguno de sus nombres ahora mismo”.

"I'm a little drunk!" – #TheLastofUs star Pedro Pascal wins Male Actor in a Drama Series at the #SAGAwards pic.twitter.com/XVFt46lHmu — The Hollywood Reporter (@THR) February 25, 2024

Tras calificar explícitamente al Premio SAG como “un increíble puto honor”, aprovechando que la ceremonia se transmitía en Netflix y podía permitirse la palabra, agradeció a su familia, “que debe estar viendo esto, no estoy seguro”.

Mencionar a sus seres queridos lo hizo quebrarse, por lo que culminó bromeando nuevamente: “Me va a dar un ataque de pánico y me voy a ir”. Ante ello, la estrella de Barbie, Margot Robbie, desde su asiento, no dudó en expresar su admiración: “¡Lo amo!”, exclamó.

En una posterior entrevista con Tan France tras la ceremonia, Pascal admitió no recordar gran parte de su discurso. “No recuerdo lo que dije. Simplemente estaba muy sorprendido… Vamos a verlo en YouTube más tarde”, bromeó, capturando la esencia de un momento espontáneo y genuino.

