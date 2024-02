Imágenes sensibles: madre e hija mueren arrolladas al salir de un concierto en Misuri

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado 14 de febrero, Laticha Bracero, de 42 años, y su hija Alyssa, de 21, acudieron juntas a un concierto de Drake en St. Louis, Missouri. Al terminar el evento, ambas mujeres fueron atropelladas por una camioneta que viajaba a alta velocidad.

Por El Tiempo

La tragedia quedó captada en video. En este, se puede ver una camioneta, la cual era conducida por un hombre identificado como Monte Henderson, de 22 años, quien se pasa la luz roja del semáforo en una intersección, golpea a un carro y después atropella a Laticha y su hija. Otras dos adolescentes y una mujer de 61 años que cruzaban la calle también resultaron lesionadas.

La Policía de St. Louis explicó que Laticha murió en el lugar del accidente; mientras que su hija falleció más tarde en un hospital.

Henderson, quien viajaba en una Jeep Cherokee, se pasó varios semáforos tras ocasionar el accidente, pero la policía logró encontrarlo y arrestarlo poco después del siniestro.

El sujeto fue acusado de dos cargos de acción criminal armada y homicidio involuntario.

Según la policía, el hombre viajaba a casi a 113 kilómetros por hora. Sin embargo, la juez Annette Llewellyn pasó por alto una declaración de causa probable, argumentando que era un peligro para la sociedad y permitió que se le fijara una fianza de 20.000 dólares (más de 79 millones de pesos), según STL Today.

NEW – A man responsible for the deaths of two innocent individuals—a mother and her daughter—is currently free on bail.

Yes, you heard correctly.

Laticha Bracero, aged 42, and her 21-year-old daughter, Alyssa Cordova, both hailing from Chicago, lost their lives when 22-year-old… pic.twitter.com/UOTLA7zCVk

— Right Angle News Network (@Rightanglenews) February 26, 2024