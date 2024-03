Petro agudizó su postura y advirtió que el sistema electoral colombiano es “proclive al fraude”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En la ceremonia de posesiones de nuevos magistrados del Consejo de Estado, que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, agudizó su discurso y volvió a insistir en que en su país existe riesgo de fraude electoral.

Por SEMANA

El mandatario colombiano había afirmado hace varios días que el sistema electoral colombiano era peor que el venezolano, declaración que encendió las redes sociales.

El jefe de Estado realizó una reflexión sobre le tema, recordando la época cuando fue alcalde de Bogotá y una sentencia que era sobre recicladores y el acceso al manejo de basuras por encima de empresas privadas.

“Allí, durante cuatro años, el Senado de la República, mayoritariamente a favor de la sentencia, la verdad sea dicha, discutió la pertinencia del cambio del software, como pedía el Consejo de Estado, la necesidad de auditorías reales, no formales, no mentirosas, con expertos para verificar que el software no tuviera algoritmos alterados o alterables. Y esta es la fecha en que eso no ha sucedido”, sostuvo Petro.

Y avanzó en el análisis: “El Código Electoral, que trató algunos temas, se cayó en la Corte Constitucional por vicios de forma y el nuevo plantea, es un camino, no voy a criticarlo porque está en discusión jurídica, pero no plantea el camino de la sentencia del Consejo de Estado. Entonces, alumbra un aviso del Consejo de Estado, dado en esa época, que no ha sido acatado. Tenemos una enorme vulnerabilidad en nuestro sistema electoral, que es proclive al fraude y, por tanto, un enorme peligro de la democracia”.

