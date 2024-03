Joshua Goodman aseguró que Leocenis García contrató a un cabildero del partido demócrata de EEUU

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Joshua Goodman, corresponsal de The Associated Press, reveló en rede social (X) que una organización benéfica vinculada a Leocenis García, uno de los pocos políticos venezolanos autorizados por el tribunal superior, dominado por Maduro, para presentarse a las elecciones presidenciales, contrató a un cabildero de DC vinculado a los demócratas.

Por lapatilla.com

El contrato de un año con Blue Star Strategies es de hasta $180k ($15k/mes) Blue Star representó a Burisima cuando Hunter Biden estaba en la junta directiva de la compañía energética ucraniana.

Además el asesor entrante del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Biden, Dan Erikson, fue director gerente antes de regresar al gobierno (Pentágono) en 2021. Blue Star, como parte del contrato registrado con @TheJusticeDept, el cual desarrollará una narrativa… para explicar la perspectiva política del partido de García @ProCiudadanos a los miembros del Congreso y del poder ejecutivo.

Leocenis García no ha declarado su candidatura y muchos en la oposición más tradicional de Venezuela desconfían de él. Pero encuestas recientes muestran @leocenisoficial está codo a codo con Maduro y otro outsider al que se le permite postularse, el comediante @ErGuacharo, en una contienda hipotética.

El gobierno de Maduro anunció elecciones para el 28 de julio y su principal oponente @MariaCorinaYA no pudo competir. La administración Biden ha condenado su prohibición y amenaza con flexibilizar las sanciones petroleras en un intento por apoyar las conversaciones entre Maduro y sus oponentes.

It's also where Biden's incoming National Security Council adviser for the Western Hemisphere, Dan Erikson, was managing director prior to returning to government (Pentagon) in 2021. pic.twitter.com/WZsogLVswj

Blue Star represented Burisima when Hunter Biden was on the Ukrainian energy company's board.

Garcia has not declared his candidacy and he is mistrusted by many in Venezuela's more traditional opposition.

But recent polling shows @leocenisoficial neck and neck with Maduro and another outsider allowed to run, comedian @ErGuacharo, in a hypothetical contest. pic.twitter.com/HYHFKF4XJF

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 12, 2024