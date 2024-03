La historia de la sexy árbitro Elisa Sanches: dejó atrás el cine porno y ahora cumple su sueño en el fútbol (FOTOS)

Posteado en: Sexys, Titulares

Elisa Sanches, conocida por su trabajo como actriz en el cine para adultos y seguida por cerca de 2 millones de personas en Instagram, tiene en mente dar un giro radical en su carrera para perseguir uno de sus sueños. La creadora de contenido XXX expresó su deseo de cambiar su trayectoria profesional para incursionar en el mundo del fútbol, más precisamente como jueza.

Por Infobae

La brasileña, quien actualmente reside en Río de Janeiro, tiene previsto inscribirse en los cursos de arbitraje de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ). Durante una entrevista con UOL, la mujer afirmó que desde niña soñaba con convertirse en árbitra, un anhelo que ahora está decidida a perseguir.

Aunque en la entrevista reconoció que “mi mayor temor son los prejuicios en el campo. Es lo único que me detiene hoy”, todo hace indicar que es una decisión tomada y que dará un paso hacia adelante en la búsqueda de este nuevo desafío: “Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitro de fútbol”.

Sanches sostuvo que se encuentra en excelente condición física para enfrentar los desafíos del campo y está comprometida a estudiar intensamente para superar las pruebas de certificación. “Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera”.

Vale destacar que Sanches ya tuvo una experiencia preliminar como árbitra durante un partido de fútbol a beneficio en 2020 en Queimados, Río de Janeiro. Ese evento fue realizado para recolectar alimentos para organizaciones afectadas por la pandemia de COVID-19. Esta oportunidad le permitió tener un primer acercamiento a lo que sería su futuro rol en el campo, experiencia que considera como un primer paso hacia la realización de su sueño. “Recuerdo con mucho cariño este día tan especial de mi vida. Estaba cumpliendo un sueño, aunque no oficialmente, pero pude probar lo que es ser árbitro en el campo”, afirmó.

La ex creadora de contenido para adultos también busca dar un mensaje al resto de las mujeres que no se animan a perseguir sus sueños e intentará convertirse en la primera ex actriz porno en ser árbitra de fútbol: “Sería un sueño hecho realidad. Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarían. Soy mujer y ex estrella del porno, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa; pero aún así estoy muy emocionada. Ya di mi primer paso, que fue elegir mi escuela y mi organización financiera”.

