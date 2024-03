Megan Fox contó por primera vez todas las cirugías que se hizo y las que se quiere hacer

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Megan Fox se presentó en el pódcast Call Her Daddy, donde le reveló a la anfitriona Alex Cooper los detalles de todos los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

Por Infobae

Fox comenzó revelando que se sometió a una única cirugía de nariz a principios de sus veinte años, desmintiendo los rumores que aseguraban que la actriz de Transformers había intervenido su nariz en varias ocasiones.

“Me han acusado de tener seis, siete, ocho operaciones de rinoplastia, lo cual es imposible. Tu nariz se necrosaría y se caería. No me he hecho una rinoplastia desde que tenía, quizá, 23 años. Ha pasado más de una década. No me he tocado la nariz desde entonces”, aclaró Megan.

La actriz también aprovechó para esclarecer todas aquellas cirugías que nunca se hizo, pero que los medios de comunicación y usuarios de redes han llegado a especular. La mayoría de estas cirugías tienen que ver con su rostro, el cual, aclaró, no ha tenido que intervenir debido a que es naturalmente delgado.

“Nunca me he hecho ningún tipo de lifting. Así que ni lifting medio facial, ni lifting lateral de cejas, aunque me gustaría uno, ni lifting normal de cejas. Nunca me he hecho hilos tensores. Nunca me he hecho extracción de grasa bucal. Nunca me han quitado grasa. Soy una persona muy delgada que no tiene suficiente grasa corporal ni grasa en la cara”. Reiteró la actriz quien descartó el haberse hecho un aumento de glúteos o liposucción.

