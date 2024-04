Dramático VIDEO: Anciana fue empujada por las escaleras y robada frente a su iglesia de Queens

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una mujer de 68 años que se dirigía a una misa dominical en Queens (NYC) resultó gravemente lesionada al ser golpeada y robada cuando ya estaba tirada en el suelo, en un violento hecho sucedido en las escaleras su iglesia a plena luz del día.

Por El Diario NY

Un video de vigilancia captó el hecho criminal a pocos metros de la puerta principal de “Saint Demetrios Greek Orthodox Church” en el vecindario Briarwood, a las 8:16 a.m. del domingo. Se recomienda prudencia al observarlo.

Según las imágenes, un hombre siguió a la víctima y la arrojó desde el escalón superior. La mujer cayó de cabeza y mientras estaba inmóvil en el suelo el atacante registró sus bolsillos, robando su bolso. Después se llevó su auto, un Nissan Altima 2006.

“Horrible. No podía creer lo que veía… lo que le hizo a esta señora”, dijo a NBC News el reverendo Konstantinos Kalogridis de St. Demetrios. “Ella venía a la iglesia a orar, a participar. No sé qué clase de persona es ésta, pero es malvada. Pura maldad”.

