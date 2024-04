Ronald Acuña Jr. guía a los Bravos al triunfo sobre los Mets en las Grandes Ligas (Videos)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El venezolano Ronald Acuña Jr. anotó tres carreras y el curazoleño Ozzie Albies otra y produjo dos para respaldar al dominicano Reynaldo López, en el triunfo de los Bravos este martes 6-5 sobre los Mets de Nueva York.

López (1-0), quien lanzó ante su público en el Truist Park de Atlanta, completó seis entradas en blanco, en las que le pegaron tres imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis para conquistar su primera victoria con el uniforme de los Bravos.

Los dirigidos Brian Snitker también contaron con una carrera empujada del dominicano Marcell Ozuna, quien con su imparable, extendió a nueve su racha de partidos bateando de hit.

La combinación de Albies y Acuña Jr. comenzó a hacerse sentir en la misma primera entrada, cuando el intermedista curazoleño conectó un doble al jardín derecho, con el cual arrastró al venezolano, y vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, hasta la registradora.

Come score from first with @RonaldAcunaJR24 ! pic.twitter.com/jw5bycBuZm

Los de Atlanta volvieron al ataque en el tercero, cuando Austin Riley disparó un indiscutible al jardín central, el cual Acuña Jr. aprovechó para sumar la segunda carrera de los locales.

Los Bravos continuaron atacando y sumaron una anotación más por incogible al bosque derecho, llevando a Albies hasta la timbradora.

La tercera anotación de esa tercera entrada llegó por imparable de Ozuna al prado izquierdo, remolcando a Riley.

Acuña Jr. logró su tercera anotada en el quinto inning, por imparable al centro del terreno de Riley, colocando a los Bravos en ventaja de cinco carreras (5-0).

Now you see him. Now you don't.

Ronald Acuña Jr.'s THIRD stolen base of the night! pic.twitter.com/Nm8vhMOmM6

— MLB (@MLB) April 10, 2024