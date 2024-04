Denuncian “operación morrocoy” en proceso del Registro Electoral en oficina del CNE Carabobo

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Entre cinco y seis horas es el tiempo que pasan las personas en fila en las afueras de la oficina regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) Carabobo, ubicada en el sector Padre Alfonso al norte de Valencia, para inscribirse o actualizar datos en el Registro Electoral.

Corresponsalía lapatilla.com

Un joven, residente del sur de Valencia, comentó este jueves que se incorporó a la cola a las 5:00 de la mañana y fue casi a las 11:00 de la mañana cuando pudo completar el trámite de la inscripción.

Las personas que se encontraban en la cola mencionaron que el proceso de atención es “lento”. Señalaron que de acuerdo a sus cálculos, el tiempo que pasa una persona haciendo el trámite en la taquilla es de 8 a 12 minutos.

“Yo llegué a las 8:30 de la mañana y como a las 9:10 de la mañana salió un señor del CNE, o sea que tienes abierto solo una hora, y dijo que de aquí hasta el final no daba chance de que nosotros pasáramos. Hay una sola máquina y tardan mucho, demasiado, es la operación morrocoy”, dijo una joven que se mantenía en la cola para hacer el cambio de residencia.

En medio del sol y el calor, una señora de la tercera edad manifestó que llevaba casi tres horas en cola y desconocía si iba poder hacer el trámite este jueves, debido a la lentitud del proceso.

“Esto ha estado estilo morrocoy. Yo soy hipertensa, discapacitada y la cola es igual para los viejos, discapacitados. No es el deber ser, primera vez que veo esto. No sabemos si pasemos porque hay una sola máquina. Yo me voy a quedar hasta las 12:00 o 1:00 de la tarde”, expresó la señora, quien es habitantes de Ciudad Chávez, al sur de Valencia.

A pesar de las dificultades y el largo tiempo de espera, una persona que no quiso dar su identificación, aseguró que se mantendrá en la fila hasta lograr completar el trámite. Comentó que es el segundo intento que hace para inscribirse en el Registro Electoral.

“La primera vez llegué a las 2:30 de la tarde, esto cierra a las 4:00 pm, y cuando llegué me dijeron que estaba cerrado, yo le pregunté que por qué estaba cerrado si el horario es hasta las 4:00 pm y me dijo que ya habían calculado las personas que iban a pasar hasta las 4:00 pm. Yo igual me quedé y cuando faltaban como tres personas, y se hicieron las 4:00 pm, no me dejaron pasar, según ellos el sistema se cierra solo a las 4:00 pm. Y bueno, aquí estamos otra vez desde las 9:00 de la mañana y la cola ha corrido porque se ha ido la gente. Mi motivación para inscribirme es la misma de todos, lograr un cambio”, dijo la joven.

El horario de atención al público en esta oficina es de lunes a domingo de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Las jornadas de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral para poder participar en la elección presidencial del próximo 28 de julio, finalizan el 16 de abril.