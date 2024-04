Tom Brady no descartó la posibilidad de regresar a la NFL con estos equipos

Posteado en: Deportes, Titulares

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, afirmó este jueves que no descartaría la posibilidad de regresar a jugar fútbol americano si los Patriots o los Raiders tuvieran una emergencia hacia el final de la temporada por perder a su ‘quarterback’.

“Patriots, Raiders, nunca lo sabes, pero no me opondría. Siempre estaré en buena forma y si puedo pasar el balón, no me opondría. Entonces podría volver, sería como si Michael Jordan regresara”, afirmó el máximo ganador de Super Bowls en la NFL, con siete anillos, seis con los ‘Pats’ y uno con los Tampa Bay Buccaneers.

Brady, de 46 años, anunció su retiro de la NFL el 1 de febrero del 2023, luego de 23 años de carrera, 20 de los cuales pasó en New England, y tres en Tampa Bay.

Desde antes de la temporada pasada se especuló que Brady podría volver a la NFL para jugar con los San Francisco 49ers, el equipo del cual era seguidor en su infancia, o con Las Vegas Raiders, algo que al final no sucedió.

La posibilidad que planteó el 15 veces seleccionado al Pro Bowl tendría que pasar por una aprobación de la NFL, luego de que está pendiente su aceptación como propietario minoritario de Las Vegas Raiders.

“No sé si me dejarían hacerlo si me convierto en dueño de un equipo de la NFL, no lo sé, pero lo que puedo decir en este momento es que de ocurrir quizá no me opondría a volver”, puntualizó el futuro miembro del Salón de la Fama.

En marzo pasado Roger Goodell, comisionado de la NFL, aseguró que el camino para que Brady se convierta en dueño de los Raiders va por buen camino.

“Pasamos por un proceso muy exhaustivo. Hemos estado en contacto con su lado y creo que han estado progresando”, señaló Goodell hace un par de semanas.

Además de que la NFL tiene pendiente su aceptación con los Raiders, en mayo del 2022 Brady firmó un contrato por 10 años con Fox Sports para convertirse en su analista principal a partir de la temporada 2024 a cambio de 375 millones de dólares. /EFE