Acusaciones por comer carne de vaca empañan a una candidata hindú en el norte de la India

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Las acusaciones de haber consumido carne de ternera en el pasado ensombrece la campaña de una actriz de Bollywood y candidata del gobernante partido nacionalista hindú de la India, en las vísperas de las elecciones generales, dominadas por la sensibilidad religiosa hindú, que considera a la vaca un animal sagrado.

La actriz Kangana Ranaut, candidata por el BJP del primer ministro Narendra Modi, ha estado por días al centro de la discusión acuñada por los medios como “la pelea de la carne”, después de que sus rivales políticos se refirieran a la celebridad convertida en política como una “come carne”.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

“Me acusan de que he comido carne, pedí pruebas, pero luego dijeron que no tenían nada que ver con eso. También afirmaron que soy impura y que no tengo carácter”, dijo Ranaut durante un mitin de campaña en el distrito de Kullu, del norteño estado de Himachal Pradesh, donde la actriz busca un escaño en el Parlamento.

Kullu, conocido como ‘el valle de los dioses’, está dominado por la cultura de las deidades, con un dios hindú por cada poblado, que sigue tradiciones y rituales específicos vigentes por siglos.

“Himachal es un lugar sagrado de dioses, es una tierra de dioses. La gente que come carne de res no debería participar en las elecciones. Este es un motivo de preocupación para nuestra cultura, que no tiene nada que ver con la política”, dijo en la red social Facebook su principal rival en la región Vikramaditya Singh, del partido del Congreso, de la dinastía Nehru-Gandhi.

El Bharatiya Janata Party (BJP), de Modi, está al frente de un movimiento nacionalista de espíritu religioso, lo que ha puesto a la mayor democracia del planeta en un punto de inflexión, en cuanto mueve la política nacional cada vez más lejos del espectro secular, hacía un Estado cuya existencia se debe a los hindúes. EFE