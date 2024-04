Scott acusa a Petro y Maduro de impedir elecciones libres en Venezuela y exige a Biden retomar las sanciones

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador del Partido Republicano, Rick Scott acusó a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro de buscar maneras para evadir una elección presidencial justa en Venezuela.

lapatilla.com

A través de las redes sociales el senador, señaló “dictadores se mantienen juntos”, asismimo agregó “Maduro y Petro se están acercando e intercambiando notas sobre cómo evadir elecciones libres y justas mientras Maduro bloquea a María Corina Machado para que no aparezca en la boleta de este año”.

Su pronunciamiento se da luego de la visita del mandatario colombiano al país, en donde mantuvo un encuentro con Maduro en el Palacio de Miraflores, así como con Manuel Rosales.

Dictators stick together. Maduro & Petro are cozying up to each other & trading notes on how to evade free & fair elections as Maduro blocks @MariaCorinaYA from being on the ballot.

More proof of why @POTUS must reimpose sanctions immediately ?? https://t.co/tukQsYZDyr

— Rick Scott (@SenRickScott) April 12, 2024