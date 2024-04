¿Cuáles serán las funciones de la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas?

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, instaló el lunes una oficina que tendrá funciones de cooperación técnica, como acordó el año pasado con el gobierno venezolano.

Por Carolina Alcalde / vozdeamerica.com

“No es una oficina secreta, yo no trabajo de manera ilegal o de manera clandestina. Estamos abriendo una oficina con el apoyo de Venezuela”, dijo Khan el lunes durante una reunión en el Parlamento de mayoría oficialista en la que también participó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

Saab aseguró que la oficina tendrá funciones de asesoría técnica, capacitación y formación de fiscales y jueces venezolanos, y aseguró que la visita del fiscal despeja “propagandas estigmatizantes” en relación al compromiso de Venezuela en materia de DDHH.

In #Caracas visit, #ICC Prosecutor @KarimKhanQC opens OTP in-country office in #Venezuela.

In line w/ principles of complementarity & cooperation the office's activities will:

?Support efforts aimed at improving nat'l justice initiatives

?Further increase OTP field presence pic.twitter.com/gMU0DVzgoX

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 23, 2024