Fiscal Karim Khan oficializa la apertura de la oficina de la CPI en Caracas (FOTOS)

Tras el anuncio de la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas por parte del fiscal Karim Khan, la mañana de este martes se compartieron imágenes de la oficina cumpliendo “los principios de complementariedad y cooperación”.

A través de las redes sociales de la CPI, se detalló que su objetivo principal “apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y aumentar aún más la presencia sobre el terreno de la OTP”.

In #Caracas visit, #ICC Prosecutor @KarimKhanQC opens OTP in-country office in #Venezuela.

In line w/ principles of complementarity & cooperation the office's activities will:

?Support efforts aimed at improving nat'l justice initiatives

?Further increase OTP field presence pic.twitter.com/gMU0DVzgoX

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 23, 2024