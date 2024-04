Ronald Acuña Jr. fija un nuevo récord para Bravos en Grandes Ligas (Videos)

La estrella venezolana Ronald Acuña Jr. estableció un nuevo récord para los Bravos de Atlanta el lunes en las Grandes Ligas de béisbol, en la que su compatriota Ranger Suárez alcanzó 25 entradas consecutivas sin permitir carrera.

Acuña Jr., el vigente MVP (Jugador Más Valioso) de la Liga Nacional, superó al dominicano Rafael Furcal como el pelotero de los Bravos con más bases robadas desde que la franquicia se trasladó a Atlanta en 1966.

El bateador de La Guaira, de 26 años, se hizo con la marca al robar la base número 190 de su carrera en las ‘Mayores’ en la parte baja de la primera entrada del partido ante los Marlins de Miami.

“La verdad es que no sabía que estaba a punto de romper un récord”, reconoció después Acuña Jr. “Cuando estoy a punto de hacer algo, la gente me lo dice o yo lo veo pero esta vez lo hice sin saber y creo que fue mejor así”.

Los Bravos vencieron a los Marlins por 3×0 frente a su público en el Truist Park.

