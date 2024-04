¿Te animas? Pagan 1.000 dólares por ver Star Wars con un solo requisito

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En las últimas horas, se dio a conocer una curiosa iniciativa en Estados Unidos: un sitio web ofrece US$1.000 más un adicional por otros gastos solamente por ver la saga de Star Wars. El motivo de la particular oferta es la cercanía con la fecha en que se celebra la existencia de las películas. Sin embargo, lo más particular es el principal requisito: quien sea encargado de esta tarea no puede haber visto ninguna de las producciones a lo largo de su vida.

Por: El Tiempo

A lo largo de los años, Star Wars logró constituirse como una de las sagas más importantes de la historia del cine. Con años de trayectoria y una enorme cantidad de fanáticos, la creación de George Lucas trascendió épocas y cosechó una enorme adhesión a lo largo y ancho del mundo. En ese sentido, muchos pasarían horas y horas viendo nuevamente las películas.

De cara al 4 de mayo, establecido como el Día de Star Wars por un juego de palabras en inglés que tiene una relación entre la pronunciación de la fecha y el clásico ‘que la fuerza te acompañe’, el portal FinanceBuzz tuvo una idea muy llamativa: pagar US$1000 a alguien que nunca haya visto la saga por mirar las nueve películas que componen la historia.

Mediante un artículo en su sitio web, los impulsores de la iniciativa explicaron que la idea es que alguien que no tenga conexión con la reconocida historia pueda brindar su punto de vista. El candidato que quiera quedarse con este lugar no debe tener experiencia no solo con ninguna película, sino tampoco con ninguna serie derivada o con alguno de los múltiples videojuegos de la franquicia. FinanceBuzz manifestó que buscan una mirada fresca de Star Wars, no influida por el fanatismo o el cariño por la saga, para sumar a un análisis general que buscan realizar.

