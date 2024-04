Un error más para el mandatario: Biden admitió que “no se puede confiar” en su administración (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El presidente Biden, en su último error de campaña, cuestionó el martes la cantidad de veces que el expresidente Donald Trump tuvo que demostrar que no se puede confiar en “nosotros”.

Por New York Post

“Amigos, en cierto sentido, no sé por qué Trump nos sorprende”, mencionó Biden durante una escala en Florida. “¿Cuántas veces tiene que demostrar que no se puede confiar en nosotros?”.

El hombre de 81 años estaba criticando a su oponente republicano por la derogación de los derechos reproductivos y de atención médica de las mujeres en todo el país tras la anulación de Roe v. Wade cuando cometió un error en sus palabras.

BIDEN: "How many times does [Trump] have to prove we can't be trusted!?" pic.twitter.com/g3o9cM6zQ5

— RNC Research (@RNCResearch) April 23, 2024