Osmel Sousa le respondió a Migbelis Castellanos tras acusaciones de la ex Miss Venezuela

Tras unir sus caminos en el concurso Miss Venezuela en 2013, Osmel Sousa y Migbelis Castellanos se han mantenido alejados el uno del otro como el gato del agua, ¿las razones?

Según Castellanos, la enemistad nació por las ofensas de Osmel cuando era una modelo de apenas 18 años. “La gente me conoció con la etiqueta que yo era la Miss Gorda porque Osmel me decía que estaba subida de peso”, contó la ahora presentadora del programa Desiguales (Univision) hace unos días en el podcast de Rodner Figueroa. “Yo no sabía cómo manejarlo en ese momento, yo no [sabía] cómo manejar la fama, me dolió mucho”. A lo que agregó: “Tengo una cita con Osmel”.

Sousa, quien durante más de cinco décadas preparó a las candidatas de Venezuela al concurso de Miss Universo, no dudó en responder a la ojiverde. “Esa página está pasada, le quiero decir que ya se olvide de eso, que sí fui fuerte, [pero] ella también [era] bien joven para comprender lo que hacía falta para ese momento”, dijo en exclusiva a People en Español Sousa, quien dio siete títulos de Miss Universo a su país adoptivo y una a República Dominicana, ya que él fue quien preparó a Amelia Vega. “Siempre quería que las Miss Venezuela quedaran en las cinco [finalistas] yo trabajaba para eso”.

El expresidente de la Organización Miss Venezuela, que continúa colaborando con el concurso de Miss Universo, reconoce que fue duro con Castellanos. “A lo mejor fui muy fuerte, tal vez era muy joven para recibir esos regaños y esas formas en las que yo le decía las cosas”, confiesa el cubano. “Yo la veo ahora, digo: qué lástima que esta niña no estaba así como está ahora para Miss Universo. Ahora está fabulosa está espectacularmente bella”.

