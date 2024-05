El IRS aumentará el número de auditorías en EEUU: ¿quiénes se pueden ver afectados?

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció recientemente el plan para el aumento de las tasas de auditorías, esto con el fin de proteger la economía y tomar medidas drásticas ante la evasión de impuestos en todo el territorio norteamericano.

Por Diario AS

Danny Werfel, comisionado del IRS reveló recientemente cómo es que se pondrá este plan en marcha y a qué contribuyentes irá dirigido específicamente este crecimiento de auditorías.

De acuerdo con información compartida por CBS Sports, el propio Werfel reveló en una conferencia de prensa telefónica con los medios de comunicación en Estados Unidos, que este plan va dirigido únicamente a todas aquellas personas que ganan más de 400,000 dólares de manera anual.

The IRS has made major progress in the first year of implementation of its plan to improve taxpayer service, modernize technology, and increase high-end enforcement.https://t.co/ZTCZtTm5g2

— Treasury Department (@USTreasury) May 2, 2024