Lucerito Mijares responde a las burlas de dos presentadores sobre su apariencia (Video)

La joven cantante Lucerito Mijares, hija de los cantantes Manuel Mijares y Lucero, fue blanco de burlas por parte de los presentadores Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres en el programa “Qué Importa” que se transmite por Imagen Televisión.

Por La Vibra

Los conductores se burlaron de la apariencia física de Lucero Mijares, quien participa en el programa ‘Juego de Voces’. “Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija” y “Si hay fila para el baño de mujeres entras al de hombres y nadie te dice nada”, “Puedes hacer que te paguen tu trabajo como hombre pero entrar al antro como mujer”, fueron las burlas a Lucero.

La cantante de 19 años reaccionó a estas burlas y decidió restarles importancia. “La verdad me da muy igual, no me enteré de mucho, pero pues vi ahí mucha gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada quien, si quieren comentar algo malo o bueno me da igual. La verdad es que no me importa, que ellos estén bien, que yo esté bien, la verdad no me interesa…”, dijo en entrevista con los medios, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube.