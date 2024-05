“No me di cuenta que estaba muerto”: habla mujer que llevó cadáver de su tío a pedir préstamo en banco

Posteado en: En la Calle

El 16 de abril capturaron a Erika de Souza Vieira Nunes, de origen brasileño, al llevar a su tío muerto a un banco e intentar sacar un préstamo a nombre de él por la suma de 17.000 reales (unos 12 millones de pesos colombianos). El video del momento se hizo viral en redes sociales.

Por El Tiempo

El curioso hecho sucedió en una sucursal bancaria en Bangu, en la zona oeste de Río de Janeiro. Al evidenciar que el hombre no respondía, empleados del banco decidieron llamar a las autoridades y el Servicio Móvil de Atención de Emergencias (Samu) aseguró que el hombre de 68 años llevaba varias horas muerto.

Las declaraciones de Erika de Souza Vieira

La mujer, que ahora debe cumplir con medidas cautelares, como presentarse cada mes ante la justicia, salió a dar declaraciones sobre lo sucedido.

En sus declaraciones al periódico Folha de S.Paulo, Érika aseguró no haberse dado cuenta de que su familiar había muerto: “No puedo entenderlo. No creo que ni yo ni muchas personas nos hayamos dado cuenta de que falleció. ¿Cómo se le da un papel a una persona muerta para que lo firme?”, dijo.

La brasileña se mantuvo firme y continuó aclarando que no tenía intención de cometer ningún delito: “No me di cuenta de que mi tío estaba muerto. Es absurdo lo que dice la gente. No soy esa persona de la que habla la gente, no soy un monstruo”.

Incluso, afirmó haber mantenido una conversación con su tío antes de ingresar a la sucursal bancaria: “Le pregunté si sería mejor sujetarle (la cabeza). Dijo que sí”, detalló.

Se defendió diciendo que no recuerda muy bien lo sucedido en el banco a causa de los medicamentos controlados que consumió ese día y agregó que ella no era la cuidadora de su tío: “Él era independiente, caminaba, hacía lo que quería, tenía buena memoria. No estaba en silla de ruedas y yo no era su cuidadora”.

