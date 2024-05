Las mejores frases para estados de WhatsApp: cortas y originales

Posteado en: Tecnología, Titulares

La aplicación de Meta es ideal para compartir textos inspirados o de amor para dedicarle a alguien

WhatsApp recientemente agregó más herramientas para crear estados con diferentes diseños y letras. Funciones que pueden motivar a muchos a publicar contenidos con frases inspiradoras, de amor o graciosas para compartir con los demás.

Por Infobae

Sin embargo, no siempre tenemos la mejor inspiración para reflejar lo que sentimos en un texto corto y directo en este espacio en la aplicación. Así que traemos una serie de ideas que pueden ser útiles para subir un estado y acompañas una fotografía o un video, o simplemente dejar la frase para que cualquiera de nuestros contactos lo pueda leer.

Los estados en WhatsApp se publican desde la pestaña Novedades. En la parte de arriba está la opción Mi estado y desde ahí podemos crear el contenido que deseemos. A continuación dejamos una lista de casi 80 frases, de diferentes temáticas, para usarlas en los estados.

Frases bonitas para estados de WhatsApp:

– Sigue tus sueños. Ellos conocen el camino.

– Siempre hay una razón para sonreír. ¡Encuentra la tuya!

– La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.

– Si lo puedes soñar, lo puedes lograr.

– Creo que es bueno tener sueños.

– Lo único imposible es aquello que no intentas.

– El corazón guarda lo que el alma toca.

– No dejes de brillar solo porque a otros les moleste tu luz.

– Sueña a lo grande.

– Cree en ti mismo/a y serás imparable.

– Las ilusiones no se marchitan porque no son flores, sino semillas.

– La libertad está en ser dueños de la propia vida.

– La felicidad es un viaje, no un destino.

– Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una es suficiente.

– La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes.

– Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas.

Frases de amor para el estado de WhatsApp:

– La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú.

– Que solo tus besos me hagan callar.

– Seamos ese amor que nadie puede separar.

– Si tuviera mil vidas, te elegiría en cada una de ellas.

– Mi café favorito siempre será el de tus ojos.

– Si quieres ser mi estrella, prometo ser tu cielo.

– Que todo lo que hagas sea hecho con amor.

– Tú sigues siendo lo primero en lo que pienso cuando me dicen pide un deseo.

– Salgamos juntos. Yo invito a los besos.

– ¿Crees en el amor a primera vista o tengo que pasar otra vez?

– Tu sonrisa es el paraíso.

– La distancia impide besarnos, pero no dejar de amarnos.

– Agárrate fuerte porque yo no pienso soltarte nunca.

– Lo que sea, pero contigo.

– Hay miradas que besan todos los rincones del alma.

– Eres mi momento favorito del día.

Frases para estado de WhatsApp graciosas:

– Nada está perdido hasta que tu madre no puede encontrarlo.

– La inteligencia me persigue, pero soy más rápido/a.

– Si no me acuerdo, no pasó.

– La vida es corta. Sonríe mientras tengas dientes.

– Más vale tarde, porque por la mañana me duermo.

– Creía que se podría y se pudrió.

– Los borrachos, los niños y la última conexión de WhatsApp siempre dicen la verdad.

– No necesito hacer dieta… según mi WhatsApp estoy en línea.

– Si la vida no te sonríe… ¡hazle cosquillas!

– Ojos que no ven… amigas que te lo cuentan todo.

– No tengo insomnio, tengo conexión a internet.

– Yo tenía un lado dulce y me lo comí.

– Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: “tire y empuje”.

– No soy vago. Estoy en modo ahorro de energía.

– No hay suficientes días en el fin de semana.

– Sé tú mismo. Los demás ya están ocupados.

