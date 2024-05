VIDEO: El millonario robo en un hotel de Miami que fue captado por cámaras de seguridad

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La Fiscalía de Miami-Dade reveló el video de un increíble robo realizado por dos individuos en un hotel ubicado en el barrio de South Beach. En las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del lugar, se puede observar el veloz y meticuloso operativo criminal.

Por TV Azteca

Los ladrones se infiltraron en una lujosa tienda de bolsos y carteras, y se llevaron una cantidad de productos cuyo valor alcanzarían los 1.8 millones de dólares. Pese a tener los rostros cubiertos, las autoridades dieron con uno de los posibles responsables.

El reporte inicial de NBC Miami reveló que Eduardo Travieso García, de 45 años, fue arrestado poco después del acto y ahora enfrenta múltiples cargos, incluyendo hurto mayor, robo encubierto y uso ilegal de un dispositivo de comunicación.

Security footage shows brazen handbag heist at Hermes in Miami(Usa) March2024

masked burglars have torn through a high-end hotel stealing at least $1.8million worth of designer handbags in a late-night https://t.co/UtUQWxjcBq footage from the Maison Wrist Aficionado shop inside pic.twitter.com/mmaoAtOFe7

— john l (@Maeestro) May 21, 2024