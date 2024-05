El consejo viral para los conciertos de Taylor Swift: llevar pañales para adultos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El fenómeno Taylor Swift ha irrumpido con fuerza en la sociedad mundial a consecuencia de su gira, The Eras Tour, que arrancó el pasado 17 de marzo en Arizona y está previsto que finalice el 8 de diciembre en Vancouver. Esta ronda de conciertos, que está batiendo todo tipo de récords, también tendrá parada en España con una doble cita en el Estadio Santiago Bernabéu (29 y 30 de mayo).

Por Titikas

Multitud de seguidores de la artista norteamericana han tenido la suerte de vivir esta experiencia en sus propias carnes. A lo largo de las últimas semanas, las redes sociales se han inundado de vídeos donde determinados fans cuentan con detalle cómo ha sido su experiencia. Algunas de estas publicaciones se han hecho virales por algún que otro consejo que han compartido para afrontar lo que dura el espectáculo musical, más de tres horas.

“No me quiero perder ninguna canción de Taylor Swift”

¿El más destacable? Llevar pañales para adultos para no perderse ningún minuto del concierto en el caso de que te entren ganas de ir al baño y así evitar las largas colas que se originan. “He comprado pañales de adulto porque no me quiero perder ninguna canción de Taylor Swift, aunque me da mucho asco la idea de que me voy a mear encima. Yo lo llevaré conmigo”, cuenta una usuaria que disfrutará del concierto de la artista.

