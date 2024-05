"Me mandó a la mie...", Rafael Dudamel reclamó insulto del árbitro tras partido ante Millonarios (Video)

Posteado en: Actualidad, Deportes

Atlético Bucaramanga perdió una oportunidad importante para escalar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, luego de que empatara como local ante Millonarios por 0-0, se ubique en la segunda casilla con cinco puntos y a dos del Deportivo Pereira, líder de la zona A.

Por Diego Ariza / Infobae

Sin embargo, para el técnico Rafael Dudamel el problema se registró en el arbitraje, que criticó fuertemente en rueda de prensa debido a la acción en la que el juez Diego Ulloa expulsó al asistente técnico del venezolano por protestar una decisión del VAR.

Más allá de eso, el cuadro santandereano tiene una “final” el sábado 25 de mayo ante el Junior en Barranquilla, donde está obligado a buscar una victoria o empate, esperar a que Deportivo Pereira no supere a Millonarios y llegar con opciones a la última jornada para soñar con su segunda final en el fútbol colombiano.

“Me sacó una tarjeta amarilla por irrespetarme”

Durante la rueda de prensa, el timonel venezolano explicó lo que pasó en ese momento, el reclamo a Ulloa y la expulsión, pero también lo criticó con fuertes palabras por una amonestación que consideró como injusta, señalando que no le dijo nada malo.

“El partido era tan tensionante que hasta el árbitro cayó en esa adrenalina y en esa tensión que me sacó una tarjeta amarilla por irrespetarme, porque cuando se me acerca me mandó a la mie…. Y yo, ¿por qué lo haces? Entonces me saca amarilla… Después me reconoció que era la tensión del partido”, afirmó.

"El partido era tan exigente que hasta el mismo árbitro principal cayó en esa adrenalina. Me mandó a la mierd@ y encima me sacó amarilla. Después me reconoció que era la tensión del partido". Dudamel sobre su cruce con el árbitro Diego Ulloa #LigaBetPlaypic.twitter.com/ljIoX4T9zs — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) May 23, 2024

