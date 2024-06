Italia multa con más de tres millones a Meta por prácticas engañosas sobre Facebook e Instragram

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La Autoridad italiana Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) de Italia ha impuesto con una multa de 3,5 millones de euros a Meta por dos prácticas comerciales engañosas en relación con la creación y gestión de cuentas en las redes sociales Facebook e Instagram.

La sanción a Meta Platforms Ireland Ltd. y a su empresa matriz, Meta Platforms Inc, se debe a que “en el proceso de registro en Instagram, los usuarios no recibieron información clara sobre la recogida y el uso de sus datos con fines comerciales”, señaló la AGCM en su web.

La Autoridad constató que Meta “no informó inmediatamente a los usuarios registrados en Instagram a través de la web del uso de sus datos personales con fines comerciales”.

Además, en el caso de la suspensión de las cuentas de Facebook e Instagram, “no se facilitaron comunicaciones útiles para posibles objeciones”, se añade.

“En particular, Meta no indicaba cómo decide suspender las cuentas de Facebook (si como resultado de un control automatizado o «humano») y no facilitaba a los usuarios de Facebook e Instagram información sobre la posibilidad de impugnar la suspensión de sus cuentas (pueden dirigirse a un órgano extrajudicial de resolución de litigios o a un juez)”, indica

Y también “preveía un plazo breve (30 días) para que el consumidor impugnara la suspensión”, según la AGCM, que destacó que “Meta puso fin a estas dos prácticas en el curso del procedimiento”.

Por su parte, tras conocer la multa, un portavoz de Meta aseguró que la compañía “no está de acuerdo con la decisión adoptada por la AGCM y evalúa las posibles acciones a emprender”, según recogen los medios locales.

“Ya desde agosto de 2023 hemos realizado cambios para los usuarios italianos que abordan las cuestiones planteadas. Hemos dejado aún más claro cómo utilizamos los datos para mostrar anuncios personalizados en Instagram y hemos proporcionado a los usuarios información adicional y opciones para apelar si se suspende su cuenta”, añadió.

También criticó la decisión de la AGCM, aunque por diversos motivos, la Asociación de Consumidores ADUC, al señalar que el dueño de Meta y uno de los hombres más ricos del mundo, “Mark Zuckerberg tendrá que pagar 3,5 millones, como si los simples mortales, por saltarse el límite de velocidad y ser cazados por un radar, tuviéramos que pagar 1 céntimo de euro”.

“Las sanciones deben tener una función disuasoria. Cosa que en este caso no ocurre, ya que existe una falta de proporcionalidad de la sanción con el infractor”, aseguró en un comunicado. EFE