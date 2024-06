Posteado en: Deportes, Titulares

Si también quieres saber cómo proteger las articulaciones al correr o levantar pesas, antes, lee esta historia.

Por GQ

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

He sido un fanático del ejercicio toda mi vida. Sin embargo, a mis 60 años, todavía corro colinas, salto en cajas, corro 10 km y levanto pesas pesadas sin ningún problema en las articulaciones. Nunca he sido de estirarme, y me desanimé con el yoga; sin embargo, hasta ahora, todo ha funcionado.

Habiendo hablado con los expertos en salud y fitness, estoy firmemente convencido de que mis articulaciones han sido protegidas por una cosa: mi propia colosal mediocridad. No fui elegido para ningún equipo escolar y no tengo un impulso particular por ser el mejor, romper récords o encontrar los límites de mi capacidad. He trotado felizmente en lentos trotes de 7 km y series poco notables de 10 en el press de banca. Y poco me imaginaba lo beneficioso que resultaría.

Stuart McGill, Profesor Distinguido Emérito de la Universidad de Waterloo, Canadá, y autor de Back Mechanic, es la persona a la que acuden para recibir consejos sobre el dolor de espalda y problemas articulares. Un experto en entrenamiento con pesas y su efecto en el esqueleto, ¿cuál es su conclusión? “Después de estar en esta área durante 40 años, diría que la idea es ni oxidarse ni desgastarse”. En otras palabras, la clave para saber cómo cuidar tus articulaciones es no descuidar ni exagerar el movimiento.

“Todos los sistemas en tu cuerpo requieren estrés para gozar de una buena salud. El estrés estimula al cuerpo a adaptarse y la adaptación crea robustez”, dice McGill. “Pero hay un ‘punto de inflexión del estrés’. Si se supera el punto de inflexión, ocurren microlesiones que se acumulan creando dolor de espalda persistente, fracturas por estrés o lesiones en los tendones que pueden durar años”.

Leer más en GQ