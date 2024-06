El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 9 de junio de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Sientes que se agotan las posibilidades y puede que esta vez estes equivocado. Quizá necesites dejar de insistir en transitar caminos que están desgastados y que no debes perpetuar por más tiempo. Siempre habrán otros opciones. ¿Que esperas para buscarlas y lo más importante, para aprovecharlas cuánto se presenten?

Tauro

Si eres amoroso, comprensivo y empatico podrás aportar lo que necesitas para sostener tus relaciones personales, de lo contrario naufragarán. Pero la clave, lo más importante es ser constante, estar allí, demostrar cuánto te importa esa persona, y no desde el: “yo tengo el poder”, al contrario, entre más libertad des, más conexión habrá.

Géminis

No necesitas exigirte más de lo que estás dispuesto a dar. Todo resulta excelente con lo que has hecho y puedes pasar a otra cosa. Entre más rápido sueltes, mucho mejor. Se abren nuevas oportunidades y esta vez estás más que bendecido, porque no tienes que escoger, de hecho, puedes aprovechar varias a la vez.

Cáncer

Estas un poco aburrido de lo mismo y hasta te sientes bloqueado. Es como si todo fluye, pero a la vez no. Necesitas buscar una motivación o ser más extremista, hacer cortes e ir tras nuevas actividades, unas que te gusten más, que te motiven y sobre todo, que disfrutes.

Leo

A veces tomas decisiones por miedo a estar solo, por comodidad y porque realmente quieres ser parte de esa relación. La verdad o por lo menos, tu verdad solo la sabes tú. Si eres honesto contigo mismo serás más feliz. ¿Porque? Sencillo, porque tendrás menos expectativas.

Virgo

Hoy no quieres ser el mejor, solo quieres hacerlo bien. Te esfuerzas, pero no te extralimitas. No te estresas, porque para ti la tranquilidad es lo más importante. La mejor decisión Virgo, porque la perfección no existe ni existirá y en esta vida estar en paz es sinónimo de felicidad.

Libra

Cometes errores, pero a diferencia de otras veces, estás dispuesto a rectificar, aún cuando hacerlo implique bajar la cabeza. Entiende que equivocarte o pedir perdón no te hace débil, te hace inteligente. En este momento lo que más necesitas, lo que más te ayudaría a ser tu mejor versión es ser sincero y conciliador.

Escorpio

Presta especial atención a problemas legales pendientes y profundiza en cómo puedes resolverlos. Abre la mente y disponte a buscar nuevas alternativas y una vez que se tengan las herramientas a la mano. negocia y cuando lo hagas ten presente que, a veces perdiendo, se gana. Y otras veces compartiendo ganancias, se gana mucho más.

Sagitario

Establece horarios e impón fechas, sea como sea, no pospongas más. Los resultados serán satisfactorios, aunque no el 100 % de lo que deseabas. Durante el proceso tendrás que cortar por lo sano lo que no te conviene e implementar algunos cambios, pero no importa, tienes tiempo y recursos suficiente para hacerlo.

Capricornio

El día transcurre rápido. Pones al día asuntos pendientes de la casa y todo gracias a tu gran sentido responsabilidad, porque mientras otros descansan o se divierten, tú haces lo que tienes que hacer, así de fácil. Si sigues tu plan al pie de la letra al final de día habrás logrado mucho más de lo que tenías previsto.

Acuario

Trabaja un poco más en tu mundo interno. Hay asuntos pendientes contigo mismo que debes aclarar, el proceso puede ser desconcertante y es que no estás preparado para enfrentar lo que viene, pensabas que si, pero no es así. No importa, una vez que comiences no hay marcha atrás, así que a lo hecho, pecho.

Piscis

Actúa con humildad. Sin darte cuenta ni intentarlo demasiado se presentan opciones que no habías contemplado. Ahora estás en posición de escoger la que te convenga. El resto depende de cuán astuto seas para manejar tus decisiones y por supuesto, lo más importante: las consecuencias de esas decisiones.