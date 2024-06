Activistas atacan retrato de Carlos III en Londres (Video)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Activistas del grupo Animal Rising atacaron este martes un retrato del rey Carlos III en una galería de Londres, cubriendo la cabeza del soberano con el rostro del personaje Wallace, de la serie animada británica Wallace y Gromit.

En un video colgado en la red social X por el grupo animalista, aparecen dos activistas pegando el rostro de Wallace en la cara del rey, acompañado de un mensaje denunciando el trato a los animales en granjas que han recibido un certificado de la RSCPA, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales.

El retrato oficial de Carlos III se expone desde mediados de mayo en la Philip Mould Gallery de Londres.

Pintado por el famoso artista británico Jonathan Yeo, el retrato oficial representa al rey con el uniforme del regimiento de la Guardia Galesa.

Animal Rising se presenta como una organización que defiende la creación de una sociedad donde el hombre “comparta una relación positiva con los animales y la naturaleza”.

??BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated?? @RoyalFamily

??Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf ? pic.twitter.com/jYLHFuxtHB

— Animal Rising (@AnimalRising) June 11, 2024