Elon Musk amenaza con prohibir los dispositivos Apple en sus empresas si incorporan esta app de IA

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El consejero delegado de la empresa Tesla, Elon Musk, ha amenazado con prohibir en todas sus compañías el uso de dispositivos de la marca Apple si incorporan tecnología procedente del sistema de inteligencia artificial OpenAI, creador de ChatGPT.

“Si Apple integra OpenAI a nivel del sistema operativo, los dispositivos Apple estarán prohibidos en mis empresas. Se trata de una violación de la seguridad inaceptable“, aseguró Musk en un mensaje en su cuenta de X.

Incluso “los visitantes (en sus empresas) tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde serán guardados en una jaula de Faraday (protegida contra campos electromagnéticos)”, agregó el empresario.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.

Las declaraciones de Musk se producen después de que el gigante tecnológico Apple anunciara este lunes que se unirá con OpenAI para que su asistente Siri pueda acceder a ChatGPT para contestar a las respuestas de sus usuarios a finales de este año.

“¡Es evidentemente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA, y que crea que, de alguna manera pueda ser capaz de garantizar que OpenAI proteja su seguridad y privacidad!“, precisó el dueño de Tesla.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024