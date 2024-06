Luis Beltrán Franco: Edmundo González representa la esperanza de millones de venezolanos

Posteado en: Regiones, Titulares

Breve, pero muy sustancioso esbozo del quehacer político, profesional y personal de Edmundo González Urrutia ofreció el exparlamentario por el estado Bolívar, Luis Beltrán Franco, sobre el hombre que está perfilado en ser la esperanza de cambio para todos los venezolanos el próximo 28 de julio.

Beltrán Franco destalló aspectos sobre quién es este hombre, candidato presidencial de las fuerzas democráticas, en el conversatorio el perfil político de Edmundo González Urrutia, coordinado por el Frente Amplio Venezuela Libre municipio Angostura del Orinoco, donde compartió honores con el doctor Ramón Infante.

El exparlamentario precisó hechos, situaciones y circunstancias políticas en torno a González Urrutia. Un hombre que el destino y Dios lo colocó en el momento indicado para el país.

Señaló el hecho que si cada quien estuviera bien organizado, y haciendo lo que le corresponde, desde hace rato los opositores estuvieran en los barrios, comunidades y en los medios de comunicación mostrando las razones en torno a Edmundo González Urrutia. “Esto no es una estafa histórica, y menos una improvisación”, dijo el exparlamentario sobre la candidatura presidencial del hombre que se convirtió en el abanderado de las fuerzas democráticas por circunstancias políticas, sin jamás tener aspiraciones de esta índole.

Comenta el caso de González Urrutia quien podría haber tenido de niño aspiraciones de diplomático, tal como Edgar Sanabria, que llegó por ciertas circunstancias políticas a la Presidencia, nunca dijo sus aspiraciones, hasta que confesó al Papa Juan XXIII que de niño soñó que dirigía a Venezuela.

De tapa a Miraflores

Lo que ya muchos conocen, pero que nadie esperaba, Beltrán Franco destacó como el candidato presidencial de la tarjeta de la manito, de ser candidato tapa pasó a ser el candidato presidencial oficial de las fuerzas democráticas. Con el apoyo arrollador de María Corina, y todo lo que ella representa, este hombre de carácter afable, mirada confiada, empujado por las circunstancias y venido del mundo diplomático, está convertido en la esperanza de millones de venezolanos.

“Edmundo González Urrutia no quería ser el candidato tapa, al final lo que quería ser es la Tapa del Frasco”, apunta Beltrán. Comentó aspectos de este hombre, candidato de la MUD, que quizás muchos desconocen. Subrayó que “Edmundo representa, no la salvación de Venezuela, no la salvación de la democracia, representa una esperanza que se puede concretar y materializar en una circunstancia absolutamente atípica”.

Beltrán Franco destalló que el gran atasco que tiene el país, tanto en lo social, económico y político, permite que ya el 80% de los venezolanos –sin conocer a Edmundo- digan que van a votar por él. Además, es ese tipo de hombre providencial, “nació en la Victoria, y se llama Edmundo”, agregó.

A los presentes, les recordó que el país está a punto de un cambio político, más que un cambio de presidente, en manos de un hombre venido de la Cuarta República, pero sin los vicios de esa Cuarta República.

Para Beltrán Franco, Edmundo le da confianza al pasado, y tiene la confianza del presente y futuro que es MCM y tiene el aval de un país que no le veía la luz en el túnel.

Lo que algunos pocos saben, es que estamos frente a un estadista, un hombre que manejo temas tan gruesos en las relaciones internacionales, que tuvo que ver con la democratización de Centro América, jugándose el pellejo, que enfrentó al comunismo cuerpo a cuerpo.

Como conocedor de la política, Beltrán Franco señaló que con esto “nosotros no estamos triunfalistas, pero estamos convencidos que

podemos ganar, pero tenemos que materializar, y no podemos venderla piel del tigre hasta que no lo cacemos”. Dijo que hace rato no milita en ningún partido político, pero sus años en la política le permite hablar con propiedad, y señalar que las elecciones se ganan en las urnas, después que se vota, y con este gobierno no se sabe lo que puede pasar, por eso es que la unidad de propósito y estratégico es cada vez más relevante para el 28J.

Aprovechó para exhortar a la oposición a apartar la paja del trigo, porque hay que darle al país una nueva oportunidad. El exparlamentario bolivarense afirmó que este hombre ha comunicado más que cualquier político profesional, tanto que ha demostrado ser un hombre de pueblo, representando al venezolano común que come perros calientes con todo, toma papelón con limón y come empanadas.

Nota de prensa