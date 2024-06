Pánico en Nueva Jersey: Tornado arrasa todo a su paso y deja un rastro de destrucción

Un tornado terrestre flagelo al condado de Mercer, Nueva Jersey, tras su paso, cuando severas tormentas azotaron al estado con fuertes precipitaciones y vientos.

Por El Diario NY

El siniestro, que llegó a un máximo de 80 mph, se formó cerca de una gasolinera Conoco en Lawrence Township, de acuerdo con el meteorólogo Cody Braud, de Fox Weather.

El tornado fue corto y breve, viajando desde las 5:59 de la tarde hasta las 6:00 de la tarde, con un máximo de unas 60 yardas.

La tempestad en Nueva Jersey arrancó árboles y causó que algunos cayeran sobre una estación de servicio, rompiendo un enorme cartel. Posteriormente, el tornado se dirigió a la oficina de correos, donde volcó a casi media docena de vehículos en el estacionamiento.

?? Here is a video from Ross Kauffman of the landspout tornado that occurred Friday in Lawrence Twp, NJ. What makes a landspout different from a regular tornado? Landspouts form via processes different from that of a mesocyclonic tornado. View this thread for details! ? (1/5) pic.twitter.com/48epExQ2f5

— NWS Mount Holly (@NWS_MountHolly) June 15, 2024