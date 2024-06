El drama de las cédulas objetadas de cientos de venezolanos que viven en la frontera de Táchira

A más de mil ciudadanos que residen en los municipios fronterizos Bolívar y Pedro María Ureña del estado Táchira, sus cédulas de identidad fueron objetadas por funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), por lo que suplican al director general de esta institución, Gustavo Vizcaíno, revisar sus casos a fin de ofrecerles una pronta solución al derecho a la identidad que se les está vulnerando.

Por Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com

En el caso de los documentos que han sido objetados relacionados con un serial anulado, es decir, a las personas que se nacionalizaron con la gaceta, se les impide renovar su cédula en el sistema o en las oficinas del Saime más cercanas de sus residencias.

“Es un gran problema en los municipios de frontera, hemos visto con bastante agonía a venezolanos nacidos en nuestro territorio, que resultan con cédulas objetadas, según lo que manifiesta el Saime”, denunció Carlos Taborta, concejal del municipio Pedro María Ureña.

Taborta explicó que la cédula objetada por el Serial 15, no tiene problema con el Saime, pero sí con el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que impide a los ciudadanos poder inscribirse en el Registro Electoral, situación que ha afectado principalmente a los jóvenes de padres colombianos o incluso con uno de sus parientes de nacionalidad venezolana, nacidos en la frontera tachirense.

“Entre Ureña, Bolívar y otros municipios del Táchira, son más de mil personas, sin contar los que fallecieron esperando que les dieran una solución a sus documentos objetados”, enfatizó.

Taborta aseguró que ya agotaron todas las instancias, pues los afectados han acudido en reiteradas ocasiones a las sedes del Saime en San Antonio y San Cristóbal, han viajado hasta la ciudad de Caracas cumpliendo con todos los requisitos exigidos, pero no ha habido respuesta.

Sin solución

Han solicitado ante el Consejo Legislativo Regional que investigue la situación y que sirva de mediador a fin de buscar una solución en conjunto con el director del Saime, pero no hubo respuesta.

En el caso de los que nacieron en la frontera del Táchira, que son hijos de colombianos o de padres uno venezolano y otro colombiano, “los funcionarios de Caracas alegan que ellos (los afectados) no pudieron nacer en Táchira, porque sus parientes no firmaron pasaporte, aunque es público y notorio que cualquier colombiano en esa zona de frontera venezolana, puede circular libremente sin pasaporte, obviamente que tenga buena conducta y que no sea solicitado por ninguna autoridad”.

A pesar de demostrar que nacieron en centros de salud de Ureña y San Antonio, pero por sus padres no haber firmado un pasaporte antes del parto, los funcionarios del Saime no dan una solución y vulneran su derecho a la identidad.

El reclamo también se ha elevado al Consejo Legislativo Regional y a la Defensoría del Pueblo en la frontera, donde hasta se negaron a firmar como recibido el documento.

“Si a este director (del Saime regional) le está quedando grande poder dar resultados a todo este tipo de solicitudes, que sea removido del cargo, no deben violentar a estos ciudadanos su derecho a la identidad”, exigió Taborta.

Peloteo entre Saime y RE

Luis David Vivas, un joven de 21 años de edad, quien intentó inscribirse en el Poder Electoral, apareció con un “error”, por lo que le recomendaron que se dirigiera al Saime de San Antonio, donde le notificaron que no tenía ningún problema con su documento de identidad, y así repitió el proceso varias veces entre el Registro Electoral y el Saime, porque en uno no podía inscribirse y en el otro le aseguraban que todo estaba en orden.

Hasta que finalmente le comunicaron que su documento había sido objetado “con un error número 15 y 16”, lo que impedía que pudiera votar.

Aunque le dijeron que su problema estaría solventado los primeros días de junio, la respuesta fue que ahora debe viajar hasta Caracas, trámite que considera que puede ser solventando en cualquier oficina del Saime del estado Táchira.

Obed Gómez, otro afectado con cédula objetada, acotó que lleva 20 años esperando por la Gaceta publicada en junio de 2004.

“Mi esposa es venezolana, mis hijos y mi nieta son venezolanos, llevo viviendo en Ureña desde hace más de 35 años, de los cuales llevo 25 años trabajando, produciendo a pesar de todas las circunstancias, confeccionando blujeans, generando empleos”, pero no ha podido renovar el registro de comercio por no contar con la cédula vigente.

Hace poco aparecía apto para ejercer su derecho en las elecciones del próximo 28 de julio, en la escuela La Frontera de Ureña. “Me emocioné y me fui para el Saime de San Antonio, me atendieron bien, pero en el momento que me recibieron los documentos, me dijeron que no, que seguía con la cédula objetada y que tenía que esperar cuatro meses o más. Me quedó un sabor amargo”. Al cumplirse ese lapso, desconoce si vuelven a darle la misma respuesta, y en ese proceso lleva más de 20 años.

Solo esperan que Vizcaíno se compadezca de la situación de estos ciudadanos y garantice el derecho a la identidad, trámites que pudiesen ser solventados en cualquier sede regional, sin verse obligados a viajar a la ciudad de Caracas, debido a que temen pasar por alcabalas en las que estarían en riesgo por no contar con los documentos de identidad.