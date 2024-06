El humor de La Titi ha sido reconocido con una nominación en Premios Ícono

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde que irrumpió en la palestra ha llevado la comedia como bandera y, con el pasar de los años, su popularidad ha ido creciendo consistentemente. Hoy, su constancia y dedicación rinden frutos, pues Breinel Zambrano, mejor conocido como La Titi, está nominado como Mejor influencer en los Premios Íconos.

“Sin duda, es un reconocimiento que agradezco mucho… Aunque he repetido muchas veces que no me siento cómodo con la etiqueta de influencer, siempre será bonito que el trabajo de comedia que hago en redes sociales sea tomado en cuenta para este tipo de espacios”, comentó el venezolano.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

El ocurrente artista se ha hecho su propio camino en la industria del entretenimiento, logrando cautivar a miles de personas a través de su característico humor. Es justamente por esta y otras cualidades que el venezolano ha logrado destacar en el mundo 2.0 contando con más de 1 millón de seguidores en Instagram y 3.5 millones en TikTok. Pero, esta distinción es diferente.

“Compito junto a otros influencers y a diferencia de mí, ¡los demás son bellísimos! –comenta entre risas. Ninguno de los otros nominados hace comedia, son modelos y el contenido es más fotográfico, mientras que yo sí hago comedia”.

Su videos y contenido que comparte en las plataformas han generado un impacto en la comunidad virtual y, desde su criterio, es esa viralidad la que le ha otorgado esta nominación. “En lo que va de año llevo varios videos que han sido muy virales y creo que eso pudo influir. La verdad no me esperaba este reconocimiento, pero confieso que me emocionó mucho recibir la notificación”.

Breiner, quien ya se encuentra en Colombia para la ceremonia de los Premios Ícono el próximo jueves 20 de junio, tiene muchas expectativas de cara a lo que será la ceremonia. Sin embargo, no pierde el norte con sus futuros proyectos.

“Justo estoy en una etapa de reinventarme. La comedia ha cambiado y ha evolucionado tan rápido que toca hacer cosas nuevas. Además, todos los días nace un nuevo comediante muy bueno, así que quedarse estancado no es una opción. Este proceso me ha permitido estar en casa disfrutando de mi nuevo hijo que nació hace seis meses y, sin duda, mi rol de papá es mi rol favorito en la vida”.