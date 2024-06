Arrestan al famoso rapero Travis Scott, expareja de Kylie Jenner, por allanamiento de propiedad

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El rapero estadounidense Travis Scott, expareja de la menor del clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, fue detenido este jueves e ingresado en la cárcel del condado de Miami-Dade por un delito de allanamiento de propiedad, según medios estadounidenses.

La cadena de televisión CNN aseguró, con base en los registros de la cárcel del condado, que el músico ingresó en prisión a las 4:35 de la madrugada hora local (8:35 GMT) y enfrenta cargos de allanamiento de propiedad y de alteración del orden público.

Según dijeron las autoridades a CNN, fue arrestado a la 1:44 hora local (5:44 GMT) en el puerto deportivo de Miami Beach, donde estaba en un barco alquilado donde estuvo involucrado en un disturbio con la tripulación.

