Roberto Martínez mantendrá en el once ante Georgia a Cristiano Ronaldo y Diogo Costa

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, mantendrá en el once titular tanto al portero Diogo Costa como al delantero Cristiano Ronaldo en el partido de este miércoles contra Georgia, pese a que incluirá muchas variaciones en la alineación, según confirmó en la víspera del duelo en Gelsenkirchen.

“Puedo decir que el capitán va a estar en el once inicial. Es importante. Viene de una temporada en la que juega todos los partidos, con muchos minutos y va a continuar jugando, con un ritmo competitivo, porque no es bueno parar y después reactivar en seis días. El capitán y Diogo Costa estarán en el once titular”, anunció en rueda de prensa en la víspera del duelo.

“Diogo Costa va a estar en la titularidad, porque no hago rotaciones en la portería”, añadió el técnico, que explicó que la condición de apercibido de sanción del extremo Francisco Conceiçao no le condiciona a la hora de elegirlo o no para la alineación inicial ante Georgia.

También aseguró que Gonçalo Ramos, Nuno Mendes y Diogo Jota están “aptos” para el encuentro, aunque añadió que no para “jugar 90 minutos, porque sólo han hecho un entrenamiento con el equipo”. “Pero médicamente están aptos”, agregó.

EFE