La canción de Ángela Aguilar y la respuesta de Christian Nodal que nunca entendimos y en la que lo decían todo

Hace dos años Ángela Aguilar nos regaló la canción “Inevitable”. Sobre este tema ahora se está hablando mucho, porque hay quienes afirman que el tema es una canción dedicada para Christian Nodal. La canción como tal dura tan solo 2.58 minutos. Vale decir que este tema es de la autoría de Ángela.

¿Qué dice Ángela en este tema? En la primera estrofa la hija de Pepe Aguilar dice: “Me es inevitable el pensarte tanto y tú no me amaste, sólo me quisiste un rato. Aunque me siento tonta yo debo aceptar que sí me imaginaba junto a ti poder estar”.

En el coro la joven dice: “Y duele tanto que no sientas lo mismo que hoy te canto, pero este llanto calmará mi sed de amor y encontraré algo mejor en otro lado”.

Ahora que son una pareja oficial y aún cuando tienen a muchos en contra de su amor, surgen elementos de su historia.

“Mi Miedo” parece no ser una canción oficial de Nodal, pero el tema con su breve estrofa existe porque los fans se encargaron de guardarlo y compartirlo en las redes sociales. Se dice que esta es la respuesta de Nodal al tema de Ángela, porque la tonada musical corresponde a la misma del tema “Inevitable” de ésta.

